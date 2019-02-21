«Разрушенный альянс»: разлад Меркель и Трампа идет на пользу России и КНР

Ослабление связей между США и Европой идет на пользу лишь России и Китаю, пишет в колонке Financial Times обозреватель Филипп Стивенс.

Автор отмечает, что «суровая геополитическая правда» заключается в том, что США и Германия по-прежнему нуждаются друг в друге. Ослабление американо-европейского альянса предшествует избранию Дональда Трампа президентом США, отмечает FT. Бывший президент США Барак Обама ждал до конца своего второго срока, прежде чем проявить большой интерес к восстановлению связей с Европой.

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Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, направленное против администрации президента США Дональда Трампа и в защиту международного порядка, вызвало сдерживаемое разочарование, отмечает автор. Меркель получила овации, и только выступление вице-президента США Майкла Пенса во время конференции было встречено почти молчанием, пишет обозреватель.

Победителями в Мюнхене стали Россия и Китай, отмечает он. Глава МИД России Сергей Лавров редко позволяет себе улыбнуться, однако в этот раз он изо всех сил пытался подавить удовлетворение. Пекин также использовал удобный случай. Глава внешнеполитического ведомства Коммунистической партии КНР Ян Цзечи встал на сторону Меркель, поддержав роль глобальных правил и институтов, говорится в материале.

Европейцы склонны преуменьшать влияние Трампа на Североатлантический альянс, однако это неправильно. Каждое из его решений, которые были приняты Белым домом без учета партнеров или обсуждения с ними, имеет жизненно важное значение для европейской безопасности, поясняет Стивенс.