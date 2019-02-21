CNN: итоговый отчет по «российскому делу» могут не показать общественности
Итоговый отчет в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера может быть не опубликован в полном виде, считает американский телеканал CNN.
Как отмечает телеканал, доклад Мюллера. доказательства и исходная информация, которую обнаружил специальный прокурор, могут ускорить расследование демократического большинства из палаты представителей о связях Трампа с Россией.
Неопределенность на фоне информации о скором появлении итога расследования Мюллера может привести к новой борьбе между конгрессом, Белым домом и министерством юстиции. CNN отмечает, что это может привести к судебным разбирательствам и дойти до Верховного суда.
Выводы ФБР в рамках расследования ведомства против президента США Дональда Трампа также могут поставить Соединенные Штаты на путь новой «саги об импичменте», если обнаружится сговор с Россией и попытка Трампа воспрепятствовать правосудию, чтобы скрыть это, добавляет телеканал.
Россия отрицает вмешательство в выборы США.