Нетаньяху позвонил Путину на фоне несостоявшегося визита

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно имеющейся информации, беседа состоялась по инициативе Израиля. Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы в отношениях между странами, а также международную повестку.

Реклама

Уточняется, что в ближайшее время состоится визит Нетаньяху в Россию.

«Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с наступающим государственным праздником — Днем защитника Отечества.», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оппозиция Израиля обрушилась на Нетаньяху после отмены визита в Россию.