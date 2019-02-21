После слов о Крыме Поклонская выбрала для Климкина песню и посоветовала пить антидепрессанты
Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала комментарий после слов главы украинского МИДа Павла Климкина об «украинском» Крыме. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее мнению, наиболее подходящей для него песней является «Фантазер, ты меня называла...». Она подчеркнула, что полуостров никогда не был украинским. Депутат заметила, что Климкин живет в постоянных иллюзиях. Так, он верит, что против Украины якобы ведется война, что европейские страны действительно прислушиваются к Киеву и страна движется в «правильном» направлении.
«Если сами убеждены в обратном, то не лезьте ни к кому со своими убеждениями. Кушайте гамбургеры, пейте антидепрессанты и курите «Мальборо», — заявила Поклонская.
Ранее глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.