«Медицинский случай»: в Госдуме отреагировали на слова Климкина о Крыме

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек дал комментарий после заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более «украинским». Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, никаких успехов в том, что касается полуострова, Климкин за время нахождения на посту не добился.

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«Многочисленные жалобы на Россию, на позицию Кремля не помогли, поэтому украинский министр решил пойти ва-банк», — сказал Бальбек.

Он добавил, что мнение жителей полуострова о Крыме отличается от позиции украинского министра.

«Искажение реальности, особенно осознанное — уже не политика, а медицинский случай», — заключил Бальбек.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским».