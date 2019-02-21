Порошенко наградили в США
Во время рабочего визита в США президент Украины Петр Порошенко получил награду «Международный государственный деятель», передает РИА «Новости».
Награда была вручена Советом по вопросам мировых дел Филадельфии.
«Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду «Международный государственный деятель» Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация», — заявил Порошенко.
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Порошенко находился с рабочим визитом в США и выступил на Генассамблее ООН.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко в письменном виде попросил генсека ООН Антониу Гутерреша «надавить на Москву», чтобы освободить из плена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.