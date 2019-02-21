Оппозиция Израиля обрушилась на Нетаньяху после отмены визита в Россию
Яир Лапид, являющийся одним из лидеров оппозиции Израиля, критически оценил решение премьера страны Биньямина Нетаньяху об отмене переговоров с российской стороной для того, чтобы помочь ультраправым пройти в парламент на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Лапида, премьер-министр делает все возможное для того, чтобы обеспечить участие нужных ему политических сил в коалиции.
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«Премьер-министр Нетаньяху расчистил свой график в последние несколько дней и отменил важный дипломатический визит», — сказал Лапид.
Ранее замглавы российского МИДа Михаил Богданов объяснил, почему договоренности о встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина были отменены.