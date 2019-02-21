Стала известна дата выступления экс-адвоката Трампа в конгрессе

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Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, 27 февраля даст показания в комитете по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление комитета.

Председатель комитета Элайджа Каммингс подчеркнул, что выступление Коэна состоится несмотря на попытки запугать членов семьи адвоката.

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Отмечается, что в конгрессе Коэна расспросят об участии Трампа в совершенных адвокатом нарушениях.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что Трамп пытался вмешаться в расследование дела Коэна.