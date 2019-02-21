Глава МИД Украины заявил, что Крым стал более «украинским»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что с момента присоединения Крыма к России полуостров стал более «украинским».
По словам министра, до присоединения к России Крым был недостаточно «украинским», что заставило Украину заплатить «сверхвысокую цену». При этом за время нахождения в составе России Крым стал более «украинским», считает Климкин.
«За годы борьбы призыв «Крым — это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», — объяснил глава украинского МИДа.
Ранее президент России Владимир Путин пошутил про присоединение Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.