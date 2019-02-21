Палата представителей подготовила резолюцию по прекращению режима ЧП в США
В пятницу, 22 февраля, палата представителей конгресса США представит резолюцию, которая нацелена на прекращение режима ЧП, введенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сторонников автора документа демократа Хулиана Кастро.
Отмечается, что инициативу Кастро уже поддержали 92 члена палаты представителей.
Ранее сообщалось, что против администрации Трампа из-за введенного режима ЧП подали иски 16 штатов США.