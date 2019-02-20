Гуаидо: к берегам Венесуэлы прибыли судна с гумпомощью

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что из Пуэрто-Рико к берегам Венесуэлы прибыла гуманитарная помощь. Об этом он сообщил в твиттере.

Он рассказал, что 20 февраля из Пуэрто-Рико вышло судно с 250 т гуманитарной помощи для Венесуэлы.

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«Контейнеры, полные надежды и возможностей для многих венесуэльцев, но также полные свободы. Гуманитарная помощь попадет в Венесуэлу», — добавил Гуайдо.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию. Также Гуайдо намерен собрать миллион волонтеров для доставки гумпомощи в Венесуэлу.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.