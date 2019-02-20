Янукович пригрозил Порошенко международным трибуналом

Экс-президент Украины Виктор Янукович пригрозил нынешнему главе международным трибуналом в Гааге.

Об этом он написал в открытом письме, адресованном жителям Украины, которое в фейсбуке опубликовал пресс-секретарь его сына Юрий Кирасир.

Янукович считает, что последние пять лет были самыми «черными» в истории Украины. Кроме того, за пять лет Порошенко только сильнее разжег ненависть между украинцами, говорится в документе.

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«Власть пойдет на все ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге», — заявил Янукович.

По словам Януковича, Порошенко врал даже самому себе.

«Он врал о скоро мире, об экономике, о будущем нашей страны… о себе и свои чувствах... ради сиюминутной наживы», — добавил Янукович.

В заключении, Янукович призвал «остановить эту власть», отказавшись от «идеологии ненависти и радикализма».

Ранее сообщалось, что Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией.