Источник рассказал о готовности доклада Мюллера по «делу о России»

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер может представить доклад о расследовании уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Генеральный прокурор Билл Барр готовится объявить на следующей неделе о получении доклада о расследовании Роберта Мюллера.

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Подготовка является ярким свидетельством того, что Мюллер почти закончил свое почти двухлетнее расследование, отмечает телеканал.

Точные сроки объявления могут быть изменены в связи с предстоящим саммитом США-КНДР.

После изучения доклада Мюллера генпрокурор подготовит собственный доклад для конгресса.

Министерство юстиции и офис спецпрокурора отказались от комментариев.