В Раде сравнили Украину с «новым Иерусалимом»
Депутат Верховной рады Украны Анна Гопко сравнила страну с «новым Иерусалимом», передает РИА «Новости».
Отмечается, что депутат не только сравнила, но и назвала Украину «новым Иерусалимом». Она заявила, что «настало время Украины в этой эпохе».
«Осознав, насколько мы мощная нация... мы поймем, что бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — заявила Гопко.
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Ранее сообщалось, что получение томоса об автокефалии внесут в учебники по истории Украины.
Новая церковь Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.