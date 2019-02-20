В Раде сравнили Украину с «новым Иерусалимом»

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Депутат Верховной рады Украны Анна Гопко сравнила страну с «новым Иерусалимом», передает РИА «Новости».

Отмечается, что депутат не только сравнила, но и назвала Украину «новым Иерусалимом». Она заявила, что «настало время Украины в этой эпохе».

«Осознав, насколько мы мощная нация... мы поймем, что бог нам дал эту святую землю, этот второй Иерусалим, особенно после получения томоса», — заявила Гопко.

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Ранее сообщалось, что получение томоса об автокефалии внесут в учебники по истории Украины.

Новая церковь Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.