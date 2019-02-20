Депутат Думы разъяснил заявление о возможных изменениях в работе наблюдателей на выборах

Депутат Госдумы Михаил Романов разъяснил, что имел в виду, когда говорил о возможности внесения изменений в закон о выборах в части, касающейся наблюдателей.

«Моя позиция была искажена СМИ», — заявил он.

«Я имел в виду совершенное другое - поддерживать наблюдателей, расширять возможности для их работы. Но в то же время понимать, что некоторые недобросовестные лица, даже не являющиеся избирателями на соответствующих выборах, не имеющие никаких интересов в проведении открытых и справедливых выборов, превратили общественно значимую гражданскую задачу в банальный бизнес, подрывающий доверие граждан к институту выборов», — пояснил парламентарий.

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Такая проблема есть и надо думать, как ее решать, заметил Романов.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что с уважением относится к работе ответственных наблюдателей и считает ее крайне важной для обеспечения открытости избирательного процесса и доверия к результатам выборов.