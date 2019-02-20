Венесуэла закрыла морскую границу и приостанавила полеты

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, а также приостанавливает все полеты, передает РИА «Новости».

По словам Родригес, таки меры нужны, чтобы правительство островов стало следовать международному праву и «уважать его».

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«Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами», — добавила Родригес.

Он отметила, что эти меры могут затянуться на неопределенный срок.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал заблокировать прибытие гумпомощи от стран Евросоюза, членом которого являются и Нидерланды.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время митинга в Каракасе против главы Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.