Небензя назвал препятствие к восстановлению мира на Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ложь и нежелание Киева выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбасс — «препятствие» на пути к восстановлению мира в стране, передает ТАСС.

Отмечается, что об этом Небензя открыто рассказал на заседании Генассамблеи по Украине.

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По его мнению, украинские власти открыто лгут и распространяют ее по всему миру. Кроме того, Киев «вопиюще» сопротивляется исполнять Минские договоренности.

«Еще точнее выражаясь, нежелание Киева вести диалог с собственным населением», — добавил Небензя.

Ранее сообщалось, что Небензя счел оговоркой по Фрейду слова постпреда ФРГ Кристофа Хойсгена о «взятии» Россией Минска.