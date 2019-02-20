Порошенко призвал генсека ООН «надавить на Москву»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/12192667/RIAN_5720535.HR-pic905-895x505-13449.jpg">

Украинский лидер Петр Порошенко в письменном виде попросил генсека ООН Антониу Гутерреша «надавить на Москву», чтобы освободить из плена украинских моряков, задержанных в Керченской проливе, передает ТАСС.

Отмечается, что свою просьбу Порошенко лично передал, приехав на выступление в Генассамблею ООН.

Реклама

«Сегодня я привез обращение к генеральному секретарю ООН с просьбой надавить на Москву с целью освободить украинских моряков», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко обвинил Россию в развязывании информационной войны, в милитаризации Азовско-Черноморского региона и желании «захватить всю Украину», добавили в агентстве.

Ранее Порошенко заявил об отказе США вести переговоры с Россией.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.