Путин рассказал о взаимных претензиях России и США
Российский лидер Владимир Путин заявил, что у страны и США есть взаимных претензии, но не на уровне Карибского кризиса, предает ТАСС.
«Проблемы есть..., но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами», --подчеркнул Путин.
Путин выразил надежду, что взаимодействие российских и американских военных будет использовано для того, чтобы не допускать новые кризисы. Он добавил, что Россия регулярно общается с США, в частности по Сирии.
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«У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать», — добавил Путин.
Ранее Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.