Путин рассказал о взаимных претензиях России и США

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что у страны и США есть взаимных претензии, но не на уровне Карибского кризиса, предает ТАСС.

«Проблемы есть..., но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами», --подчеркнул Путин.

Путин выразил надежду, что взаимодействие российских и американских военных будет использовано для того, чтобы не допускать новые кризисы. Он добавил, что Россия регулярно общается с США, в частности по Сирии.

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«У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать», — добавил Путин.

Ранее Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.