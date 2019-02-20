Гуайдо: Россия и Китай не за Мадуро

Лидер венесуэльской позиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что Россия и Китай «на самом деле не поддерживают» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканские СМИ.

По мнению Гуайдо, за последние четыре года Россия и Китай не представили правительству страны никаких кредитов.

Реклама

«Конечно, у них есть интересы в Венесуэле, потому что они инвестировали большие материальные средства в нефтяной сектор, в инфраструктуру... Поэтому они поддерживают, скорее, не Мадуро, а свои инвестиции в нашу страну», - сказал Гуайдо.

Ранее сообщалось, что в ФРГ раскритиковали признание Гуайдо президентом Венесуэлы.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.