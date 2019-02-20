Эксперт: Послание стало ответом на запрос общества
Большая часть послания президента Федеральному собранию была посвящена именно социальным вопросам, заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя выступление главы государства.
«Мы услышали несколько базовых принципов, по которым дальше и будем развиваться. Один из них: больше детей — меньше налогов. Государство продолжает политику улучшения демографической ситуации. Во-первых, ипотека для многодетных семей станет доступнее. Президент предложил установить льготы для них не на три-пять лет, как было раньше, а на весь срок. Это безусловный бонус», — отметил эксперт в интервью «Газете.Ru».
«Отдельное внимание стоит уделить выплате материнского капитала. С третьего ребенка за каждого будут давать по 450 тыс. рублей. То есть когда в семье рождается четвертый ребенок, человек получает миллион. Думаю, многие этим воспользуются. Потому что родители боятся, что дети будут дополнительной финансовой нагрузкой, но теперь ее облегчат. Я считаю, что очень многие заведут четвертого ребенка, это позволит улучшить жилищные условия, так как в некоторых районах за такую сумму можно даже приобрести скромную квартиру», — подчеркнул Матвейчев.
В целом же, по словам политолога, послание было ответом на запрос, который общество уже давно адресовало государству.
«Наш «глубинный народ» говорит: Крымский мост — хорошо, ракеты — хорошо, чемпионат мира — хорошо, но когда у меня в кармане деньги будут? И это послание было адресовано именно этим людям. В нем была поставлена цель снижать налоговую нагрузку. Там тысячу убрали, тут убрали, а здесь добавили финансирование. То есть в целом денег прибавляется. Все, что было озвучено, направлено на выполнение главной задачи — в два раза сократить количество бедных людей», — резюмировал эксперт.