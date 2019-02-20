Daily Beast: дипломат-перебежчик рассказал, как Ким Чен Ын оставил Трампа в дураках

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Один из самых известных северокорейских перебежчиков, бывший дипломат из КНДР Тхэ Ен Хо рассказал, что Пхеньян не собирается отказываться от ядерного оружия. Об этом пишет издание Daily Beast по итогам встречи экс-дипломата с журналистами.

Если Трамп не будет контролировать ситуацию во время второго саммита с КНДР, то «увязнет» в сделке, которая «неизбежно» приведет к выводу 28, 5 тыс. американских солдат из Южной Кореи. Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын использовал против Трампа угрозу войны и его же «истерическую риторику». Таким образом глава КНДР создает ситуации, когда он кажется миротворцем, а силы США неминуемо должны покинуть пределы полуострова.

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«Северокорейская политика заключалась в эскалации кризиса войны, чтобы оправдать ядерное оружие. Ким Чен Ыну удалось убедить международное сообщество в том, что ядерная война с США была вероятным сценарием», — сказал Тхэ Ен Хо.

По словам бывшего дипломата, Трамп «попал в ловушку» Ким Чен Ына. Северная Корея хочет признания себя «де-факто ядерной державой», а в таком случае, США будут вынуждены добиваться долгосрочной перспективы «разоружения», сказал он.

Второй саммит США и КНДР пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал КНДР к неспешной денуклеаризации.