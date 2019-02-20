В Крыму ответили на поставленные Путиным задачи

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика готова к решению задач, озвученные российским президентом Владимиров Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом он написал в фейсбуке.

По словам Аксенова, в Крыму готовы решать поставленные задачи и вскоре разработают соответствующий план реализации.

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«Правительство республики в ближайшее время разработает план реализации положений послания с определением сроков и исполнителей», — добавил Аксенов.

Он отметил, что Путин «четко обозначил пути и сроки их решения».

Ранее сообщалось, что Путин пошутил про присоединение Крыма.