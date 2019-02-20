«Психически нездоров»: Трампа обвинили в нарциссизме и предложили отстранить от работы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/191/12194191/RTX6N37G-pic905-895x505-84215.jpg">

Бывший главный юрист по этике в Белом доме при президенте Джордже Буше-младшем Ричард Пейнтер заявил в эфире MSNBC, что президент США Дональд Трамп не совсем здоров психически, а также предположил, что ему следует уйти в отставку после решения о введении режима ЧП ради получения бюджета на строительство пограничной стены. Об этом написало издание Newsweek.

Пейнтер заявил, что такие действия Трампа были «противозаконными». Он отметил, что проблема нелегальной миграции — не чрезвычайная ситуация, а следуя логике Трампа, любой политический приоритет президента может стать чрезвычайным, но это не соответствует определению режима ЧП в американском законодательстве.

Реклама

«У него истерика. Он вышел из-под контроля и не примет отказа конгресса. И он собирается сделать это, он будет настаивать на этом, он разорвет страну на части. Это антиконституционно. Это незаконно», — сказал Пейнтер.

По его словам, Трамп в крайней степени нарциссист. Кроме того, американский лидер может нанести ущерб и республиканской партии, считает юрист.