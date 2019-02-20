В МИД назвали причину отмены визита Нетаньяху в Россию

Замглавы российского МИДа Михаил Богданов объяснил, почему договоренности о встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина были отменены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Богданова, израильская сторона объяснила отмену запланированного на 21 февраля визита непредвиденными обстоятельствами, которые имеют отношение к подготовке к выборам. Дата нового визита Нетаньяху в Россию еще не определена.

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«Неизвестно, я думаю, что завтра прояснится, завтра кое-что произойдет», — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что запланированная встреча будет отложена по взаимной договоренности между сторонами.