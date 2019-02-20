Экс-глава ФБР допустил, что Трамп является «российским агентом»

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Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб допустил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть «российским агентом». Об этом сообщает CNN.

По мнению Маккейба, именно по этой причине было начато расследование «российского дела». Он добавил, что хотел бы ознакомиться с его результатами.

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«Я думаю, что это возможно», — сказал Маккейб.

Ранее бывший посол США в России Майк Макфол назвал «шокирующим» тот факт, что президент США Дональд Трамп поддерживает президента России Владимира Путина, а не американское разведывательное сообщество.