Глава МИД Украины призвал к усилению санкций против России в колонке Washington Post
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для The Washington Post призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.
Следующим шагом следует усилить антироссийские санкции, призывает Климкин. «С Россией следует обращаться с позиции силы, а не потакания», — считает глава внешнеполитического ведомства Украины.
Колонка написана по случаю пяти лет после событий 2014 года между Украиной и Россией. Климкин в колонке также назвал Крым «черной дырой» прав человека. Глава МИД Украины упрекнул страны в отсутствии международного внимания, которое могло стать причиной недавних событий, в том числе Керченского инцидента.
«Слабая реакция некоторых представителей международного сообщества может привести к долгосрочным последствиям — и не только для Украины, но и всей Европы», — подчеркивает Климкин.
Ранее сообщалось, что Климкин призвал «остановить Россию».