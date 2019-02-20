Глава МИД Украины призвал к усилению санкций против России в колонке Washington Post

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для The Washington Post призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

Следующим шагом следует усилить антироссийские санкции, призывает Климкин. «С Россией следует обращаться с позиции силы, а не потакания», — считает глава внешнеполитического ведомства Украины.

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Колонка написана по случаю пяти лет после событий 2014 года между Украиной и Россией. Климкин в колонке также назвал Крым «черной дырой» прав человека. Глава МИД Украины упрекнул страны в отсутствии международного внимания, которое могло стать причиной недавних событий, в том числе Керченского инцидента.

«Слабая реакция некоторых представителей международного сообщества может привести к долгосрочным последствиям — и не только для Украины, но и всей Европы», — подчеркивает Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин призвал «остановить Россию».