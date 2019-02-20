«Не Россия»: Politico назвал главную проблему Восточной Европы

Самая большая угроза для государств Восточной Европы — не Россия, а их собственное плохое управление государством и злоупотребление «неформальной властью», пишет журнал Politico.

Как отмечает издание, для таких восточноевропейских стран, как Грузия, Молдавия и Украина, «неформальное правительство и закулисные игры» власти опаснее Москвы.

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И хотя данные слабые позиции делают их более уязвимыми перед Россией, вина за последствия в конечном итоге лежит на самих государствах, говорится в материале.

Например, Грузия уступила позиции в индексе демократии Economist Intelligence Unit на 2018 год и в настоящее время выглядит как де-факто однопартийное государство, отмечает журнал. В правительствах Молдавии и Украины наблюдаются проблемы коррупции и клановости, пишет издание.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил об интересе США к Восточной Европе.