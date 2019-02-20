Daily Beast: в CNN возмутились наймом советника республиканцев

Сотрудники телекомпании CNN возмутились из-за найма на должность политического редактора, в компетенцию которого будет входить наблюдение за освещением повестки президентских выборов 2020 года, политического советника республиканской партии Сары Исгур, пишет The Daily Beast.

О ее назначении узнало издание Politico.

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На протяжении своей десятилетней карьеры в республиканской партии Исгур работала советником Теда Круза и Митта Ромни, а также была заместителем главы предвыборного штаба Карли Фиорины на республиканских праймериз 2016 года. До прошлого года она занимала должность пресс-секретаря действующего тогда генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Представитель CNN сказал, что Исгур не будет участвовать в освещении республиканцев, но будет контролировать телевизионное и онлайн-освещение выборов 2020 года. После ее назначения последовала негативная реакция внутри CNN.

«Это особенно деморализует всех здесь [в телекомпании]», — сказал один из сотрудников редакции CNN.

Кроме того, многие назвали назначение бывшего республиканского советника на редакционную позицию «очень странным».

Сотрудники в смятении и из-за того, что это решение не афишировалось. До сих пор компания не уведомляла сотрудников о кадровых перестановках.

Президент США Дональд Трамп не раз называл СМИ «врагами народа», а CNN обвинял в распространении «фейк ньюс».