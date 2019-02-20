СМИ: визит Нетаньяху в Россию не состоится

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не встретится с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ.

По данным источника в политических кругах Израиля, запланированная встреча будет отложена по взаимной договоренности между сторонами.

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«Завтра утром оба лидера проведут телефонный разговор с тем, чтобы как можно скорее определить новую дату встречи», — сказал источник.

Ранее Нетаньяху рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным.