СМИ: визит Нетаньяху в Россию не состоится
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не встретится с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ.
По данным источника в политических кругах Израиля, запланированная встреча будет отложена по взаимной договоренности между сторонами.
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«Завтра утром оба лидера проведут телефонный разговор с тем, чтобы как можно скорее определить новую дату встречи», — сказал источник.
Ранее Нетаньяху рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным.