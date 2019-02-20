Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.

«Хочу особо отметить: все, кто работают в социальной сфере, приходят на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, должны соответствовать самым строгим требованиям», — заявил Путин.

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Он подчеркнул, что понимает сложность работы с людьми, но нельзя допускать высокомерного отношения.

«Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги. Не должно быть неуважения к гражданам — ни в словах, ни в действиях», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.