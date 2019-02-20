NYT: Трамп более тысячи раз критиковал «российское дело»

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Американская газета The New York Times подсчитала и проанализировала критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес ведущегося в стране расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и вменяемый предвыборному штабу Трампа сговор с российскими властями.

Согласно подсчету NYT, Трамп около 1,2 тыс. раз публично атаковал «российское дело» в период с 2017 по 2019 год. Были проанализированы его публичные выступления, интервью, выступления на митингах, общение с прессой и сообщения в твиттер-аккаунте.

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Как отмечает издание, Трамп использовал широкий спектр атак. В частности, он называл расследование специального прокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в выборы 2016 года «величайшей охотой на ведьм в политической истории».

Кроме того, газета подсчитала и количество раз, когда Трамп кого-либо защищал в рамках «российского дела». Наивысшее место занял президент России Владимир Путин, подчеркивает NYT. Всего газета насчитала 61 раз, когда глава американского государства защищал Путина и Россию в период с 2017 по 2019 год.

Наивысшие пики такой защиты приходились на пресс-конференцию по итогам саммита Трампа и Путина в Хельсинки в июле 2018 года, а также июль 2017 года — во время первой встречи двух лидеров.