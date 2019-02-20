В Совфеде назвали цель «вранья» Порошенко о Майдане

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11649829/RIAN_3296729.HR.ru-pic905-895x505-66666.jpg">

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после слов украинского президента Петра Порошенко о том, что он якобы лично переносил погибших во время Майдана. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, заявления Порошенко объясняются желанием повысить свой рейтинг во время президентской гонки на Украине. Он добавил, что глава государства не вспоминает о том, что приезжал на территорию Крымского полуострова, но «позорно бежал» из-за возмущения местных жителей после того, что произошло в Киеве.

Реклама

«Задача Порошенко — прежде всего выиграть выборы любым путем, даже потеряв половину Украины. Людей, которые там (на Майдане. — Газета.Ru) были, обозлит это вранье», — сказал Цеков.

Он добавил, что Порошенко является «способным выдумщиком». Кроме того, он мог «подтасовать факты».

Ранее Порошенко заявил, что якобы был в «гуще событий» во время Майдана, в результате которого на Украине произошел госпереворот. Он также добавил, что участники акций протеста постоянно обращались к нему «за помощью».