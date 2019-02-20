МИД Швеции вызвал посла Венгрии
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена. Об этом сообщает Sveriges Radio.
По данным радиостанции, Шемьен назвал министра социального страхования Швеции Аннику Страндхелл «бедным больным созданием».
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Как отмечается, высказывание Шемьена стало причиной вызова посла Венгрии в МИД Швеции.
При этом в ведомстве слова вице-премьера Венгрии назвали «неприемлемыми».
Ранее сообщалось, что США «откалибруют» политику в отношении Венгрии.