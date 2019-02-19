В МИД призвали Запад удержать Киев от военных авантюр

В российском МИДе Москва призвали западных кураторов Украины удержать Киев от военных авантюр, сообщает РИА «Новости».

Такая информация содержится в комментарии департамента информации и печати российского ведомства в связи с ситуацией в Донбассе.

Накануне в Донецке произошли три взрыва, два из них в непосредственной близости от проживания наблюдателей СММ ОБСЕ.

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«Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями», — отметили в МИДе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военными 16 и 18 февраля.