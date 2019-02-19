Эксперт прокомментировал согласие единороссов снизить муниципальный фильтр

Смысл муниципального фильтра — не препятствие для оппозиции, как пытаются об этом говорить, уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя согласие единороссов с предложениями о снижении муниципального фильтра на выборах с 10% до 5%.

«Раньше даже формулировка этого положения была размыта — муниципальный фильтр был от 5% до 10%. То есть конкретики не было: можно 5, а можно 10. Отсюда были и определенные инсинуации со стороны оппозиции. А на заседании сегодня определили установить для всех одинаковый барьер по нижнему пределу определить — 5%. И очень важно, что определили именно по нижнему пределу, чтобы ни у кого не было претензий», — рассказал Мартынов в интервью «Газете.Ru».

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Само наличие муниципального фильтра не стало препятствием ни для кого из тех, кто хотел принять участите в выборах от оппозиции, уверен эксперт.

«При этом этот барьер фильтрует кандидатов откровенно фейковых, откровенно дискредитирующих саму систему выборов», — подчеркнул Мартынов.

«Посмотрите, что происходит на Украине, — продолжил он. — Там зарегистрировали 43 кандидата, из которых реальных максимум четыре. С этим и призван бороться этот фильтр. Благодаря ему каждый кандидат должен доказывать, что он из себя что-то представляет, а не просто прийти и зарегестрироваться на выборы. Для этого и нужен муниципальный фильтр».

На заседании обсуждалось еще одно очень важное нововведение — создание двух цифровых участков на предстоящих выборах, отметил директор Международного института новейших государств.

«Сейчас все переходит в онлайн, все происходит оперативно. С такой системой избирателю будет достаточно просто иметь аккаунт на госуслугах. Процесс голосования займет всего пять минут. Это будет только тестовый проект, но эти голоса будут учитываться при подсчете. Подобный пункт электорального развития совсем исключает человеческий фактор. Машина никогда не допустит те нарушения, которые может допустить человек. За этим будущее», — уверен Мартынов.