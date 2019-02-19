Россия направила Британии ноту после интервью родителей жертвы «Новичка»

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту в связи с публикацией интервью родителей скончавшейся в июле прошлого года в городе Эймсбери британки Дон Стерджес, передает РИА «Новости».

Отмечается, что родители погибшей обвиняют нынешнее британское правительство в «нетранспарентном расследовании» случившегося.

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«В ноте подчеркивается, что по такому же «закрытому» сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что нота была направлена в МИД Британии 18 февраля.

Ранее газета Guardian опубликовала интервью с родителями жертвы «Новичка», в котором они возложили ответственность за смерть дочери на власти Британии.

Россия не раз отрицала причастность к инциденту в Солсбери. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на реакцию британской стороны, что недавно в ведомстве утверждали, что паспорта подозреваемых были выданы на поддельные имена.