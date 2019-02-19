Клишас сообщил о согласовании снижения муниципального фильтра

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства согласилась с необходимостью снижения муниципального фильтра до 5%, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Клишас принимал участие в заседании в администрации президента России рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

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По мнению Клишаса, снижение муниципального фильтра до 5% будет способствовать развитию политической конкуренции.

Также он заявил, что возможности наблюдателей на региональных выборах будут расширены. В частности, предлагается исключить требования о предварительном представлении сведений о наблюдателях и ограничение на назначение одного гражданина наблюдателем только в одну участковую избирательную комиссии.