Султан Брунея пригласил Путина в гости

Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимиру Путину посетить страну, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«Его величество султан выразил желание, намерение вновь посетить с визитом Российскую Федерацию. Я передам его пожелание. Также он просил еще раз передать президенту России приглашение предложение посетить с официальным визитом Бруней. Я сказала, что Владимир Владимирович с удовлетворением принял это приглашение, но для его реализации нужно отработать субстантивную часть наших двусторонних отношений», — сказала Матвиенко.

Ранее султан Брунея приглашал Путина посетить страну в 2016 году.