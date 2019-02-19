Лавров назвал целью США создание квазигосударства на берегу Евфрата

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью США расколоть Сирию и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон запрещает своим союзникам вкладывать средства в восстановление освобожденных районов Сирии, подконтрольных правительству.

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«Иными словами, задача восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая Соединенные Штаты, для Соединенных Штатов на самом деле являлась лишь маневром для отвода глаз», — сказал он.

Ранее министр обвинил Соединенные Штаты в «оккупации» части территории Сирии.