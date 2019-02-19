«Тревожный сигнал»: Guardian о массовом выходе британских депутатов из партии

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Выход семи британских депутатов из лейбористской партии — это тревожный сигнал для партии, пишет в редакционной колонке британская газета The Guardian.

На этой неделе депутаты объявили о своем уходе из-за недовольства лидером лейбористов Джереми Корбином. В частности, депутаты не согласны с подходом к Brexit (выходу Великобритании из Европейского союза). Кроме того, они не согласны с антисемитизмом лейбористов, писали британские СМИ. В их число вошли Крис Лесли, Майк Гейпс, Лусиана Бергер, Гэвин Шекер, Чук Умунне, Анджела Смит, Энн Коффи. Они останутся в парламенте, но будут работать в качестве независимой группы.

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Как отмечает газета, их уход означает, что партия поставила под угрозу «долгосрочную коалицию» левых сил под руководством лейбористской партии. Издание также называет их выход «ошибкой, но и предупреждением». Партия лейбористов давно была коалицией трудящихся и различных социалистических и социал-демократических традиций, говорится в материале.

За последнее столетие Британия перенесла фундаментальные изменения, которые бросают вызов любой партии - адаптироваться или погибнуть. Тем не менее, издание не видит в массовой отставке серьезного масштаба. Газета пишет, что это скорее результат накопленного личного отчаяния среди лейбористов, а не момент коллективного политического неповиновения.