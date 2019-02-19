Япония выразила протест Сеулу из-за исследования у спорных островов

Правительство Японии выразило протест Южной Корее из-за того, что исследовательское судно страны несколько дней находилось в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу.

По его словам, судно также заходило в японские территориальные воды.

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Он уточнил, что японские суда береговой охраны несколько раз предупреждали судно о необходимости покинуть этот район.

Суга добавил, что Япония по дипломатическим каналам выразила протест Южной Корее, так как считает неприемлемым ведение подобной деятельности без согласия Токио.