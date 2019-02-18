Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен Евросоюзу за решение ввести антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе.
Об этом он написал в фейсбуке.
Он также приветствовал в Киеве «друга Украины» главу Евросовета Дональда Туска.
Реклама
Ранее сообщалось, что наказание в виде санкций понесут восемь человек, «вовлеченных в агрессию против Украины».
Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.