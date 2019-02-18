Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен Евросоюзу за решение ввести антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе.

Об этом он написал в фейсбуке.

Он также приветствовал в Киеве «друга Украины» главу Евросовета Дональда Туска.

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Ранее сообщалось, что наказание в виде санкций понесут восемь человек, «вовлеченных в агрессию против Украины».

Отмечается, что детали санкций будут разработаны в ближайшее время.