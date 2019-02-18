Захарова заявила о желании США создать «разделительные линии» на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США держат курс на создание на Ближнем Востоке новых «разделительных линий», передает РИА «Новости».
По ее словам, это иллюстрирует конференция в Варшаве.
Захарова пояснила, что конференция задумывалась не ради обсуждения проблем ближневосточного региона.
«Ее главным итогом объявлено создание нескольких тематических рабочих групп для обсуждения ряда глобальных вызовов и угроз, таких, например, как терроризм, нераспространение, гуманитарные вопросы и беженцы. Что это, если не попытка запустить «параллельный трек», который займется выработкой односторонних решений», — отметила Захарова.
Ранее ряд представителей ключевых стран не приняли приглашение от США на международную конференцию по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке.