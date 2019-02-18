ABC: в США расследуют связи Национальной стрелковой ассоциации и россиян
Конгрессмены США намерены начать расследование «паутины связей» между членами Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) и россиянами, сообщает ABC.
Инициаторами расследования являются члены палаты представителей Тед Лиу и Кэтлин Райс.
По их словам, подозрение вызывает «отсутствие прозрачности, продемонстрированной NRA в связи с поездкой в Москву в декабре 2015 года».
Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о «вмешательстве России», собирает информацию о связях между американским лидером Дональдом Трампом и Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) страны.