ABC: в США расследуют связи Национальной стрелковой ассоциации и россиян

Конгрессмены США намерены начать расследование «паутины связей» между членами Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) и россиянами, сообщает ABC.

Инициаторами расследования являются члены палаты представителей Тед Лиу и Кэтлин Райс.

По их словам, подозрение вызывает «отсутствие прозрачности, продемонстрированной NRA в связи с поездкой в Москву в декабре 2015 года».

Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование дела о «вмешательстве России», собирает информацию о связях между американским лидером Дональдом Трампом и Национальной стрелковой ассоциацией (НСА) страны.