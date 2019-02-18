Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к военным Венесуэлы по поводу ситуации в стране в ходе своего выступления в Междунеародном университете Флориды, сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении Белого дома, Трамп в ходе своей речи 18 февраля скажет, что путь Венесуэлы к демократии необратим, и что военные Венесуэлы должны стремиться к демократии, или рискуют потерять все, что у них есть.

Реклама

Трамп также призовет военных пропустить гуманитарную помощь в страну.

Кроме того, как отмечается, президент США в своей речи выразит поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.