Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА «Новости».

Она отметила, что более эффективным было бы снятие санкций и разблокирование счетов госпредприятий страны.

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«На 23 февраля поощряемой из Вашингтона оппозицией предполагаются события, которые, перефразируя великого латиноамериканца Габриэля Гарсию Маркеса, можно было бы назвать «хроникой заранее объявленной провокации», — заявила Захарова.

По мнению Захаровой, США провоцируют пограничников и военнослужащих на применение силы.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США с гумпомощью для Венесуэлы прилетели в Колумбию. Президент страны Николас Мадуро отказывается принимать гуманитарную помощь.