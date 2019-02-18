Порошенко уволил своего советника, ставшего кандидатом в президенты Украины

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Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника, экс-председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст указа президента.

Сообщается, что Порошенко назначил Смешко своим помощником в октябре 2014 года, а в марте 2015 года перевел его на должность внештатного советника. При этом указ об освобождении Смешко от должности был подписан еще 14 января.

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«Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)», — говорится в указе Порошенко.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта.

Ранее на Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах.