Отменена встреча лидеров стран Вишеградской группы и Израиля

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что встреча Израиля и стран Вишеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, отменена, передает ТАСС

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированную на 19 февраля поездку в Иерусалим после слов израильского премьера Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны, страну должен был представлять глава МИД. Позднее Варшава полностью отказалась от поездки.

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По словам Бабиша, причиной отмены встречи стал отказ Польши от участия в ней.

«Из-за отказа Польши от участия в саммите премьеров стран Вишеградской группы и Израиля он не состоится», — сказал Бабиш.

При этом он добавил, что двусторонние переговоры между главами правительств состоятся.