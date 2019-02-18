Недопущенный в Венесуэлу евродепутат призвал к санкциям против главы МИД страны

Глава делегации евродепутатов Гонсалес Понс призвал от имени группы парламентариев, недопущенных на территорию Венесуэлы, ввести санкции в отношении главы венесуэльского МИДа Хорхе Арреасы, передает РИА «Новости».

Делегация ЕП намеревалась встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, однако не была допущена в Венесуэлу, о чем сообщил сам Понс.

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«ЕС должен ввести санкции в отношении господина, который нас выдворил, Хорхе Арреаса, фейкового министра иностранных дел», — сказал Понс.

Он призвал запретить въезд Арреасу в ЕС, конфисковать его имущество, которого у того «должно быть много за границей».

«Не может быть, чтобы фейковый министр иностранных дел, препятствовал членам ЕС въезд, а ЕС продолжает ему разрешать въезд в любую из наших стран», — заявил Понс.

Ранее глава МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну.