Недопущенный в Венесуэлу евродепутат призвал к санкциям против главы МИД страны
Глава делегации евродепутатов Гонсалес Понс призвал от имени группы парламентариев, недопущенных на территорию Венесуэлы, ввести санкции в отношении главы венесуэльского МИДа Хорхе Арреасы, передает РИА «Новости».
Делегация ЕП намеревалась встретиться с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, однако не была допущена в Венесуэлу, о чем сообщил сам Понс.
«ЕС должен ввести санкции в отношении господина, который нас выдворил, Хорхе Арреаса, фейкового министра иностранных дел», — сказал Понс.
Он призвал запретить въезд Арреасу в ЕС, конфисковать его имущество, которого у того «должно быть много за границей».
«Не может быть, чтобы фейковый министр иностранных дел, препятствовал членам ЕС въезд, а ЕС продолжает ему разрешать въезд в любую из наших стран», — заявил Понс.
Ранее глава МИД Венесуэлы объяснил недопуск делегации ЕП в страну.